Son Dakika Haberleri: Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu
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Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu

1 saat önce

Kolombiya'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı

Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu, System.String[]
Kolombiya'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı.

Geniş bir alanda ortaya yığılmış tonlarca domatese hücum eden katılımcılar, etkinlik için giydikleri beyaz tişörtleri domates suyuyla kırmızıya boyadı. Festivale yerel halkın yanı sıra çok sayıda turist de katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:53 
Dünya
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