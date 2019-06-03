Video | Kolombiya'nın 'Tomatina' festivalinde tonlarca domates havada uçuştu
1 saat önce
Kolombiya'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı
Kolombiya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:53
'nın Sutamrachan kentinde yüzlerce kişi geleneksel 'Tomatina' festivalinde birbirlerine domates fırlattı.
Geniş bir alanda ortaya yığılmış tonlarca domatese hücum eden katılımcılar, etkinlik için giydikleri beyaz tişörtleri domates suyuyla kırmızıya boyadı. Festivale yerel halkın yanı sıra çok sayıda turist
de katıldı.
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