Son Dakika Haberleri: Video | Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı

Video | Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı

21 dakika önce

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü.

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:28 

İspanya, Avrupa, Afrika, Dünya
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