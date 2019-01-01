Video | Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı
21 dakika önce
Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü.
Afrika
'dan Avrupa
'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü. İspanya
'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:28
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