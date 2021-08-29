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Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON - Son Dakika

Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON

29.08.2021 11:47
Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON, System.String[]

Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'nin iştiraki olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, video konferans görüşmelerine PttJETON ile yerli çözüm üretti.

Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'nin iştiraki olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, video konferans görüşmelerine PttJETON ile yerli çözüm üretti.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından yüzde yüz yerli olarak geliştirilen video konferans uygulaması PttJETON, kullanıcılarına lokasyondan bağımsız olarak bağlanabilme, toplantı ve sunum gibi görüşmeler için hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Sisteme kayıtlı kişiler tarafından başlatılan toplantılara üyelik şartı aranmaksızın davetli kişilerin katılabilmesine olanak sağlayan video konferans uygulaması PttJETON, hiçbir uygulama indirmeye gerek duymadan kullanıcılara görüşme imkanı veriyor. Uygulama aynı zamanda konferans moderatörlerine, istedikleri kullanıcıları konferanstan çıkarabilme, ses ve görüntü paylaşımlarını yönetebilme seçeneği sunuyor.

Uygulama, video konferans sırasında katılımcıların hem kendi aralarında hem de tüm katılımcılara yollayabileceği mesaj imkanını kullanıcılarına sunuyor.

PttJETON uygulaması kullanıcılarına, uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri toplantıyı sosyal medyada yayımlama imkanı da sağlıyor.

"İnsanların bir arada toplantı yapma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu"

PttJETON uygulamasının geliştirilmesinde büyük emeği olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Müdürü Adil Alper Dalkıran, "Biz başta PTT olmak üzere diğer kamu kurumlarının yazılım ve donanım gibi bilişim sistemleri açısından ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. PttJETON adında bir proje geliştirdik. Covid-19 pandemisi ortaya çıktıktan sonra uzaktan çalışma farklı lokasyonlardan çalışma gibi ihtiyaçlar da ortaya çıktı. İnsanların bir arada toplantı yapma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bildiğiniz gibi bu şekilde kullanılabilecek birçok ürün mevcut. Biz de pandeminin başlangıç döneminde kendimiz de uzaktan çalışmaya başladığımız bu dönemde ihtiyaçlarımız için farklı alternatifleri araştırdık. Bunların nasıl çalıştığını inceledik, çeşitli testler yaptık. En sonunda bu uygulamalardan daha güzel ve daha fazla özelliğe sahip, kurumsal ve potansiyel müşterilerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün gerçekleştirebilir miyiz diye düşündük. Sonunda böyle bir ürün çalışması yapma kararı aldık" diye konuştu.

"Tamamen PTT Teknoloji'nin iç ekibiyle gerçekleştirildi"

Projenin geliştirilme aşamalarına yönelik açıklamada bulunan Adil Alper Dalkıran, "Bir seneden fazla bir sürede toplamda 9 kişilik uzman bir ekiple bu işi gerçekleştirdik. Proje tamamen PTT Bilgi Teknolojileri AŞ'nin iç ekibiyle gerçekleştirildi. Bu konuda arkadaşlarımla beraber bayağı bir emek sarf ettik. Gerek ara yüzü gerek ek geliştirdiğimiz modüller olsun tamamen kendi iç ekibimizle geliştirdiğimiz yerli bir yazılım. Mümkün olduğunca özgün bir yapıya sahip olması için çok dikkat ettik. Bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan ve tabletinizden erişebileceğiniz ve bu cihazlarınıza hiçbir şekilde aplikasyon yüklemenize gerek kalmadan, var olan web tarayıcınızı kullanarak sisteme dahil olabileceğiniz bir yazılım tasarladık" değerlendirmesinde bulundu.

Sunucular Türkiye'de

PttJETON uygulamasının güvenilirlik ilkesine uygun olduğunu belirten Dalkıran, "Öncelikle kendi bilgisayarınıza ve tabletinize ek program yükleme ihtiyacı duyulmadığından dolayı sadece web tarayıcınız üzerinden çalıştığı için güven ortamı sağlıyor. Ek olarak sistemi barındırdığımız sunucular Türkiye lokasyonunda yer almakta ve yurt dışına veri çıkmamakta, görüşmeler tamamen Türkiye içerisinde gerçekleşmekte. Bu yüzden daha güvenli" ifadelerini kullandı.

"PTT AŞ Genel Müdürlüğü ve çeşitli illerdeki kullanıcılar bu sisteme erişebilmekteler"

PttJETON'un ilk olarak kendi kurumlarında kullanılmaya başlandığına dikkati çeken Dalkıran, "Şu ana kadar ilk önce PTT Bilgi Teknolojileri AŞ olarak projenin başlangıcından itibaren kendi içimizde kullanmaktaydık. Gerek kendi iç görüşmelerimiz gerek dış bağlantılarımızla yaptığımız toplantılarda mümkün olduğunca kendi uygulamamızı kullanmaya çalıştık. Bu süreçte de eksiklerini tespit edip yeni özellikler ekledik. Sonrasında PTT AŞ kullanıcılarına açtık. Şu anda PTT AŞ Genel Müdürlüğü ve çeşitli illerdeki kullanıcılar bu sisteme erişebilmekteler. Daha sonrasında da yaygınlaştırma çalışmaları çerçevesinde kendi bakanlığımız olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda da yaygınlaştırmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında kullanılmaya başlanacak

Başta PTT AŞ olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ve bakanlığa bağlı kurumlarda kurumsal olarak yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade eden Dalkıran şunları kaydetti: "Bireysel yaygınlaştırma konusunda bir planımız söz konusu değil. PttJETON bir video konferans ve çevrimiçi seminer yapma uygulaması. Normal bildiğimiz diğer video konferans uygulamalarının yeteneklerinin yanında moderatöre çeşitli yetkiler sağlayan bir yapısı bulunuyor. Bunun yanında katılımcı rolleri biraz daha farklı. Daha çok kurumsal kullanıma yönelik olarak tasarlanmış bir uygulama. Bunun yanında Youtube canlı yayın özelliklerini barındırıyor. Video kayıt özelliğimiz sayesinde kayıtlar bilgisayarlara değil buluttaki sunucumuza yapılıyor. Böylelikle hem kendi bilgisayarında ek yük oluşturmuyor hem de her yerden ulaşılabilir vaziyette bir kayıt gerçekleştirilmesini sağlanıyor. Kayıtlar da yine Türkiye lokasyonlu sunucularımızda depolanıyor."

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Kamu, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Video konferans görüşmelerine yerli çözüm PttJETON - Son Dakika


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