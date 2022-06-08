Video: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Çatışmalara Rağmen Evlerine Geri Dönüyor - Son Dakika
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Video: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Çatışmalara Rağmen Evlerine Geri Dönüyor

08.06.2022 17:33
Video: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Çatışmalara Rağmen Evlerine Geri Dönüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda orduyla 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasındaki çatışmaların Pazartesi gününün ilk saatlerinde yeniden başladığını teyit etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda orduyla 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasındaki çatışmaların Pazartesi gününün ilk saatlerinde yeniden başladığını teyit etti.

Kibumba bölgesinden gelen ve sığınma arayan yerlerinden edilmiş kişiler, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın yakınlarında geçici barınaklar kurdu. Ancak Kibumba'daki durumun aşamalı olarak sakinleşmesiyle birçok sığınmacı evlerine dönmeye karar verdi.

JEAN-CLAUDE SENGA, Yerinden edilmiş kişi:

"Bizler kendi bölgemizdeki çatışmalardan kaçarak buraya geldik. Durumumuz son derece kritik. Neyse ki, yakın zamanda insani yardım aldık. Burada çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu beni yaralıyor. En kısa zamanda evime dönmeyi tercih ederim."

Yerlerinden edilmiş kişiler ayrıca geçici barınaklardaki koşulların tatmin edici olmadığından yakınarak yeterli gıda ve temiz su olmamasının ve sabit bir evlerinin bulunmamasının onları kendi köylerine iten başka bir faktör olduğunu ileri sürdü.

Son birkaç hafta içinde eyalet içindeki 117.000'in üzerinde insan, orduyla M23 isyancıları arasındaki çatışmalardan dolayı yerlerinden oldu.

WEMA NDAGİJE, Sivil toplum üyesi:

"Yakın zaman önce çatışmalardan kaçtık. Şimdiyse durum sakin. Yerlerinden edilmiş tüm erkek, kadın ve çocuğa evlerine dönme çağrısı yapıyorum. Bu sakin ortamın devam etmesini istiyorum. Bizler savaş istemiyoruz. Kalıcı barış istiyoruz."

Halk Savunması Ulusal Kongresi'nin (CNDP) eski isyancılarının oluşturduğu bir grup olan M23, adını CNDP ile Kongo hükümeti arasında yapılan 23 Mart 2009 tarihli anlaşmadan alıyor.

KDC hükümetinin 2009 tarihli barış anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden M23, 2012'nin sonlarında Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kısa süreliğine ele geçirdi, ancak bir sonraki yıl ordu tarafından püskürtüldü. 2021'in sonlarında M23, bölgede orduyla çatışmalara yeniden başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Goma'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yerlerinden Edilmiş Kişiler Çatışmalara Rağmen Evlerine Geri Dönüyor - Son Dakika

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