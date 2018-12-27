Son Dakika Haberleri: Video | Konya'da Test Edildi: Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aşıp Betonu Deldi

Video | Konya'da Test Edildi: Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aşıp Betonu Deldi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının Konya'da yapılan testten başarıyla geçtiğini duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının Konya'da yapılan testten başarıyla geçtiğini duyurdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52 

Konya, Dünya
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