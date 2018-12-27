Video | Konya'da Test Edildi: Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aşıp Betonu Deldi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının Konya'da yapılan testten başarıyla geçtiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının Konya
'da yapılan testten başarıyla geçtiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52
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