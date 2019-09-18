Son Dakika Haberleri: Video | Köpek balığının saldırısından drone ikazı ile kurtuldu
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Video | Köpek balığının saldırısından drone ikazı ile kurtuldu

1 saat önce

Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.

Video | Köpek balığının saldırısından drone ikazı ile kurtuldu, System.String[]

Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.


Ülkenin en büyük şehri Sidney'in yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan ünlü sahilde görev yapan Christopher Joye, kızıl ötesi termal kamerayla donanımlı bir drone ile kıyıya yakın bir noktada köpek balığını fark etti.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:15 
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