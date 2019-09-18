Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.



Ülkenin en büyük şehri Sidney'in yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan ünlü sahilde görev yapan Christopher Joye, kızıl ötesi termal kamerayla donanımlı bir drone ile kıyıya yakın bir noktada köpek balığını fark etti.