Video | Köpek balığının saldırısından drone ikazı ile kurtuldu
1 saat önce
Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.
Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan popüler Illawarra Sahili'nde sörf yapan bir kişiye yaklaşan köpek balığı amatör drone kamerasına takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:15
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