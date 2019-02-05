Video | Kopenhag Işık Festivali'nde Bulutlar Bile Rengarenk
1 saat önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen sene elde edilen başarının ardından bu yıl ikinci defa ışık festivali düzenleniyor.
Danimarka
'nın başkenti Kopenhag
'da geçen sene elde edilen başarının ardından bu yıl ikinci defa ışık festivali düzenleniyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:34
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