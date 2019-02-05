Son Dakika Haberleri: Video | Kopenhag Işık Festivali'nde Bulutlar Bile Rengarenk

Video | Kopenhag Işık Festivali'nde Bulutlar Bile Rengarenk

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen sene elde edilen başarının ardından bu yıl ikinci defa ışık festivali düzenleniyor.

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen sene elde edilen başarının ardından bu yıl ikinci defa ışık festivali düzenleniyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:34 

Danimarka, Kopenhag, Dünya
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