Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor - Son Dakika Dünya

Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

6 saat önce

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews.

Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews

Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:42 
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