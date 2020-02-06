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Video | Koronavirüs salgını: Çin polisi halkı hastalığa karşı drone ile uyarıyor
6 saat önce
Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews.
Çin'in doğusundaki Taizhou kentinde polis, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda halka drone ile sesli uyarı uygulamasına başladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:42
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