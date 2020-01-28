Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika Dünya

Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü

7 saat önce

Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştüView on euronews.

Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştüView on euronews

Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin"
Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı! Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]