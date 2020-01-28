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Video: Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü
7 saat önce
Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştüView on euronews.
Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştüView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27
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