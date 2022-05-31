Video: Kovid-19 Kontrol Önlemleri Hafifletilen Beijing'de İlk İş Günü

Beijing'in salgın kontrol önlemlerini kısmen hafifletmesinin ardından ilk iş gününde başkent yavaş yavaş eski hareketliliğine dönüyor.

Beijing Belediyesi Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre geçen Cuma gününden Pazartesi günü öğleden sonra saat 15.00'e kadar kentte sadece bir Kovid-19 topluluk vakası görüldü ve tek günde görülen yeni enfeksiyon sayısı düşüş trendine geçti.

Bunun üzerine Beijing, Pazar günü karantina altında olmayan alanlarda salgınla mücadele kısıtlamalarını gevşetti; işe ve normal sosyal düzene dönüşü kolaylaştırmak üzere çeşitli önlemler açıklandı.

Chaoyang bölgesinde ulaşım hizmetleri yeniden başladı ve son haftalarda evden çalışan bazı kişiler artık işyerlerine gidebiliyor.

Metro yolcusu:

"Metro istasyonlarının yeniden açılması, hayatı bizler için daha rahat hale getiriyor. En azından verimlilik arttı; bu da hayatımızın tekrar normale döneceği duygusu veriyor."

DUAN ZHENHUA, Taksi sürücüsü:

"Bugün daha öncesine göre daha fazla sipariş aldım. Varış yerine ulaştığınızda başka bir sipariş almadan önce arabayı dezenfekte edip havalandıracağım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.