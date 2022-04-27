Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor - Son Dakika
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Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor

27.04.2022 12:53
Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor

Yeniden artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden magakent Shanghai'da teslimatlar sürücüsüz araçlarla yapılıyor.

Yeniden artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden magakent Shanghai'da teslimatlar sürücüsüz araçlarla yapılıyor. Bu geçici hastanede insansız araçlar, teslimat yapmakla meşgul. Meituan'a ait onlarca insansız araç, şu ana kadar Shanghai'da 160.000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdi. Günlük teslimat kapasitesi, 20.000 sipariş civarında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

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Shanghai, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor - Son Dakika
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