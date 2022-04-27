Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor - Son Dakika

Yeniden artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden magakent Shanghai'da teslimatlar sürücüsüz araçlarla yapılıyor. Bu geçici hastanede insansız araçlar, teslimat yapmakla meşgul. Meituan'a ait onlarca insansız araç, şu ana kadar Shanghai'da 160.000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdi. Günlük teslimat kapasitesi, 20.000 sipariş civarında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.