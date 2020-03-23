Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadelesine destek olmak için İtalya'da

Küba'nın koronavirüsle mücadelesine destek olmak için İtalya'ya gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan 52 kişilik sağlık ekibi ülkeye ulaştı.



Salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olan İtalya'da hastanelerin kapasitesi yetersiz kalıyor. İtalya daha önce de Çin'den 37 doktor ve 20 ton sağlık ekipmanı yardımı almıştı.