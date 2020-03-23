Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da - Son Dakika Dünya

Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da

6 saat önce

Küba'nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan 52 kişilik sağlık ekibi ülkeye ulaştıView on euronews.

Küba'nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan 52 kişilik sağlık ekibi ülkeye ulaştıView on euronews

Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da

İtalya, Küba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:51 

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