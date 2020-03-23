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Video | Kübalı doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'da
6 saat önce
Küba'nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan 52 kişilik sağlık ekibi ülkeye ulaştıView on euronews.
Küba'nın koronavirüsle mücadeleye destek olmak için İtalya'ya gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan 52 kişilik sağlık ekibi ülkeye ulaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:51
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