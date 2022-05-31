Video: Kudüs'te İsrailli Milliyetçilerin Yürüyüşünde İsrailliler ile Filistinliler Arasında Çatışma Çıktı - Son Dakika
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Video: Kudüs'te İsrailli Milliyetçilerin Yürüyüşünde İsrailliler ile Filistinliler Arasında Çatışma Çıktı

31.05.2022 18:01
Video: Kudüs'te İsrailli Milliyetçilerin Yürüyüşünde İsrailliler ile Filistinliler Arasında Çatışma Çıktı

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde on binlerce Yahudi milliyetçisi Pazar günü bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde on binlerce Yahudi milliyetçisi Pazar günü bir yürüyüş gerçekleştirdi. Söz konusu gruptan bazılarının ırkçı sloganlar attığı yürüyüş sırasında İsrailliler ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

WANG ZHUOLUN, Xinhua muhabiri:

"İsrailliler bugün burada Kudüs Günü'nde bir yürüyüş yaparak İsrail'in 1967 savaşındaki Doğu Kudüs'ü işgalini kutluyor, ancak Filistinliler bunu eskiden beri bir provokasyon olarak görüyor."

Yürüyüş, Kudüs'ün batı kısmında başlayıp Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesindeki Filistin'e özgü dar sokaklardan ilerleyerek hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal ve hassas bir nokta olan Mescid-i Aksa'nın hemen altındaki Ağlama Duvarı'nda sona erdi.

Yürüyüş esnasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada yayınlanan video görüntülerinde İsraillilerin biber gazı sıkarak Filistinlilere vurdukları, Filistinlilerin ise karşı tarafa su şişesi ve sandalye attıkları görülüyor.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasında en az 62 Filistinlinin atılan plastik mermi, darp ve biber gazı nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te, İsrailli aşırı sağcı grupların bayraklı yürüyüşüne karşı düzenlenen toplu protesto gösterilerine on binlerce Filistinli katıldı.

Batı Şeria'da Filistinli göstericiler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar da çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs/Gazze'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Kudüs'te İsrailli Milliyetçilerin Yürüyüşünde İsrailliler ile Filistinliler Arasında Çatışma Çıktı - Son Dakika


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