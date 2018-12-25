Son Dakika Haberleri: Video | Küresel Isınma Yüzünden 'noel Baba'nın Ren Geyikleri Küçülüyor

Video | Küresel Isınma Yüzünden 'noel Baba'nın Ren Geyikleri Küçülüyor

40 dakika önce

Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı.

Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/25/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:40 Kaynak: Youtube

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