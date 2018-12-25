Video | Küresel Isınma Yüzünden 'noel Baba'nın Ren Geyikleri Küçülüyor
40 dakika önce
Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı.
Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı. …
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:40 Kaynak: Youtube
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