Son Dakika Haberleri: Video | Küresel Isınma Yüzünden 'Noel Baba'nın Ren Geyikleri Küçülüyor

Video | Küresel Isınma Yüzünden 'Noel Baba'nın Ren Geyikleri Küçülüyor

30 dakika önce

Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı.

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Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, küresel ısınma nedeni ile ren geyiklerinin zayıfladığını ve küçüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 

Dünya
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