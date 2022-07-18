Video: Küresel Otomobil Şirketleri Çin Pazarındaki Fırsatları Kolluyor

Çin'de otomobil pazarı bu yılın başlarında yaşanan düşüş sonrası yavaş yavaş toparlanırken, küresel otomobil şirketleri dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fırsatları yakalamak için yatırımlarını artırdı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da devam eden 19. Çin Uluslararası Otomobil Fuarı için toplam 155 yerli ve yabancı otomobil markası ile 128 işletme başvurdu.

Önde gelen otomobil şirketleri ile 10'dan fazla yeni enerjili araç (NEV) markası, fuarda en son ve çarpıcı modellerini sergiliyor.

Audi, BMW ve Volkswagen gibi küresel otomobil şirketleri, yılın başından beri Çin'deki varlıklarını genişletirken, bir dizi büyük NEV projesi başlattı.

30 milyar yuanın üzerinde (yaklaşık 4,44 milyar ABD doları) yatırımla Audi FAW NEV projesi, 28 Haziran'da Changchun'da başladı. Projenin, yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

BMW Grup'un Çin'deki ortak girişimi ise Çin'in kuzeydoğusundaki Shenyang'da toplam 15 milyar yuan yatırımla 23 Haziran'da yeni bir fabrika açtı. Otomotiv üreticisi, fabrikanın, BMW'nin Çin'deki yıllık üretimini 830 bin araca çıkaracağını söyledi.

Çin'deki Volkswagen Grubu da, gelecekteki ulaşım devrimini desteklemek için araç elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor.

Çin'in otomobil satışları, güçlü politika teşvikleriyle desteklendikten sonra, art arda üç ay yaşanan düşüşün ardından Haziran ayında güçlü bir ivme yakaladı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne (CAAM) göre, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 23,8'lik bir artışla toplam 2,5 milyon araç satıldı.

CAAM, bütün yıl boyunca sabit büyüme beklerken, yıllık araç satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 27 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor.

CAAM'e göre, tüm ülkede yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artışla 2,6 milyon NEV satılırken, satışlar otomobil pazarından yüzde 21,6'lık pay aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.