Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongning ilçesindeki uçsuz bucaksız Xizan kurt üzümü plantasyonunda, kurt üzümü meyveleri parlak kırmızı salkımlar halinde yeşil yapraklardan sarkıyor. Yaklaşık 12 yıl önce, burası tamamen susuz ve tozlu, yarı çöl bir bölgeydi.

Ningxia'nın uzmanlık alanı olan kurt üzümü, diğer adıyla goji, besin değeriyle biliniyor.

NEJJOUİ EL BATOUL, Çin'de yaşayan bir Faslı:

"Herkese merhaba. Ben Fas'tan Batoul. Bugün Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia'da yer alan Wuzhong şehrinin Hongsibu bölgesindeyim. Burada goji, diğer adıyla kurt üzümü plantasyonundayım."

Hongsibu bölgesi, ekolojik göçmenler için Çin'in en büyük toplanma alanlarından biri.

Ningxia'nın güneyinde yer alan yedi dağlık ilçedeki zorlu ortamlardan getirilen 200.000'den fazla insan buraya yerleştirildi.

Eşsiz toprak ve iklim koşulları sayesinde, kurt üzümü sektörü, göçmenlerin kendilerini yoksulluktan kurtarmalarında kilit rol oynuyor.

HAO XİANGFENG, Ningxia Kurt Üzümü Derneği Başkanı:

"Ningxia kuru ve az yağışlı. Bu yüzden kurt üzümü meyvelerini sulamak için damla sulama teknolojisini kullanıyoruz. Su, vadinin aşağısındaki Sarı Nehir'den geliyor. Çok su tasarrufu sağlıyor."

Plantasyon ayrıca yerel halk için binlerce iş yarattı.

MA TAO, Kurt Üzümü Plantasyonu Müdürü:

"Toprak çölleşme nedeniyle kullanılmıyordu. Şimdi kurt üzümü meyveleri neredeyse olgunlaştı. Hasat mevsiminde 1.000 ila 1.500 kişiye iş veriyoruz. Bunların her biri günde 150 ila 200 yuan kazanabiliyor. 2013'ten beri toplam 60 milyon yuan ödedik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.