Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor

20.06.2022 11:33
Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongning ilçesindeki uçsuz bucaksız Xizan kurt üzümü plantasyonunda, kurt üzümü meyveleri parlak kırmızı salkımlar halinde yeşil yapraklardan sarkıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongning ilçesindeki uçsuz bucaksız Xizan kurt üzümü plantasyonunda, kurt üzümü meyveleri parlak kırmızı salkımlar halinde yeşil yapraklardan sarkıyor. Yaklaşık 12 yıl önce, burası tamamen susuz ve tozlu, yarı çöl bir bölgeydi.

Ningxia'nın uzmanlık alanı olan kurt üzümü, diğer adıyla goji, besin değeriyle biliniyor.

NEJJOUİ EL BATOUL, Çin'de yaşayan bir Faslı:

"Herkese merhaba. Ben Fas'tan Batoul. Bugün Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia'da yer alan Wuzhong şehrinin Hongsibu bölgesindeyim. Burada goji, diğer adıyla kurt üzümü plantasyonundayım."

Hongsibu bölgesi, ekolojik göçmenler için Çin'in en büyük toplanma alanlarından biri.

Ningxia'nın güneyinde yer alan yedi dağlık ilçedeki zorlu ortamlardan getirilen 200.000'den fazla insan buraya yerleştirildi.

Eşsiz toprak ve iklim koşulları sayesinde, kurt üzümü sektörü, göçmenlerin kendilerini yoksulluktan kurtarmalarında kilit rol oynuyor.

HAO XİANGFENG, Ningxia Kurt Üzümü Derneği Başkanı:

"Ningxia kuru ve az yağışlı. Bu yüzden kurt üzümü meyvelerini sulamak için damla sulama teknolojisini kullanıyoruz. Su, vadinin aşağısındaki Sarı Nehir'den geliyor. Çok su tasarrufu sağlıyor."

Plantasyon ayrıca yerel halk için binlerce iş yarattı.

MA TAO, Kurt Üzümü Plantasyonu Müdürü:

"Toprak çölleşme nedeniyle kullanılmıyordu. Şimdi kurt üzümü meyveleri neredeyse olgunlaştı. Hasat mevsiminde 1.000 ila 1.500 kişiye iş veriyoruz. Bunların her biri günde 150 ila 200 yuan kazanabiliyor. 2013'ten beri toplam 60 milyon yuan ödedik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Mısır'da Üzüm Hasadı Mısır'da Üzüm Hasadı Adana'da 3 bin yıl öncesine ait üzüm, mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumları bulundu Adana'da 3 bin yıl öncesine ait üzüm, mercimek, bakla, bezelye, buğday ve arpa tohumları bulundu
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:25 Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
11:21 Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Messi'nin oğlu Mateo, babasını aratmadı! İşte sosyal medyada gündem olan inanılmaz gol
11:09 Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor 20 yılın sonunda kapanıyor
10:53 İYİ Parti lideri Akşener, adaylık konusunda vurgu yapan belediye başkanlarına cevap verdi: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim
10:47 Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı! 17,32 seviyelerinde işlem görüyor
10:46 Uzman isim uyardı! İşte kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler
10:45 2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı!
10:25 Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim
10:06 Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 11:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Kurt Üzümü Ningxia Çölü'ne Hayat Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement