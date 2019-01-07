Son Dakika Haberleri: Video | Kürtler Kim, Hangi Ülkelerde Yaşar, Talepleri Neler?

Video | Kürtler Kim, Hangi Ülkelerde Yaşar, Talepleri Neler?

1 saat önce

Kürtler bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yaklaşık 500 bin kilometre kareye yayılan bir coğrafyada yaşıyor.

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Kürtler bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yaklaşık 500 bin kilometre kareye yayılan bir coğrafyada yaşıyor. 25-35 milyon arası olduğu tahmin edilen Kürt nüfusunun büyük bir bölümü Türkiye'de yaşıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:04 

Suriye, Irak, İran, Türkiye, Dünya
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