Video | Kürtler Kim, Hangi Ülkelerde Yaşar, Talepleri Neler?
1 saat önce
Kürtler bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yaklaşık 500 bin kilometre kareye yayılan bir coğrafyada yaşıyor.
Kürtler bugün İran
, Irak
, Suriye
ve Türkiye
'de yaklaşık 500 bin kilometre kareye yayılan bir coğrafyada yaşıyor. 25-35 milyon arası olduğu tahmin edilen Kürt nüfusunun büyük bir bölümü Türkiye'de yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:04
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