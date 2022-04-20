Video: Kuveyt'in Başkentinde Halk, Filistinlilere Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki El İrade Meydanı'nda Filistin bayrağını taşıyan protestocular, Pazartesi günü Filistin halkına desteklerini göstermek ve Mescid-i Aksa'da yaşananları kınamak için biraraya geldi. Eylemciler Kudüs meselesinin haklı, insani, İslami bir dava olduğunu ifade ederek "Kuveyt'in bu konudaki tutumunu desteklediklerini" söyledi. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, Cuma günü İsrail polisi ile Filistinliler arasında meydana gelen çatışmada 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Bu alan hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal olarak kabul ediliyor ve Yahudiler burayı "Tapınak Dağı" diye niteliyor. İsrail ile Filistinliler arasındaki gerginlik, son üç haftadır Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Yahudilerin Pesah Bayramı'nın Müslümanların kutsal ayı Ramazan ile aynı dönemde olması sebebiyle alevlendi.

Geçen sene, Kudüs'teki çatışmalar İsrail ile Gazze Şeridi arasında 11 gün süren bir çatışmaya yol açmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor.