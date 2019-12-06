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Video: Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü
6 saat önce
Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışmaView on euronews.
Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışmaView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:51
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