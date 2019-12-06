Son Dakika Haberleri: Video: Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü
Son Dakika Dünya Video: Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü - Son Dakika Dünya

Video: Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü

6 saat önce

Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışmaView on euronews.

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Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışmaView on euronews

Video: Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:51 
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