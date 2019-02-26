Son Dakika Haberleri: Video: Kuzey Kore'ye Gönderildiği Düşünülen 90 Bin Şişe Votkaya Hollanda Gümrüğü El Koydu

Video: Kuzey Kore'ye Gönderildiği Düşünülen 90 Bin Şişe Votkaya Hollanda Gümrüğü El Koydu

1 saat önce

Hollanda'nın Rotterdam limanında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a götürüleceği düşünülen 90 bin şişe votkaya el konuldu.

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Hollanda'nın Rotterdam limanında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a götürüleceği düşünülen 90 bin şişe votkaya el konuldu. Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad söz konusu votkaların, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a gönderilmesinin planlandığını yazdı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:20 

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