Video: Kuzey Kore'ye Gönderildiği Düşünülen 90 Bin Şişe Votkaya Hollanda Gümrüğü El Koydu
1 saat önce
Hollanda'nın Rotterdam limanında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a götürüleceği düşünülen 90 bin şişe votkaya el konuldu.
Hollanda
'nın Rotterdam limanında Kuzey Kore
'nin başkenti Pyongyang
'a götürüleceği düşünülen 90 bin şişe votkaya el konuldu. Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad
söz konusu votkaların, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a gönderilmesinin planlandığını yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:20
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