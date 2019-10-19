Video: Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü
2 saat önce
Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü.
Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:56
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