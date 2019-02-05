Video | Londra'da Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilerden Aşçılık Dersleri
26 dakika önce
İngiltere'de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor.
İngiltere
'de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor. Bu kendilerine öz güven ve sosyallik kazandırırken, çalışma izni olanlara da fazladan bir gelir kaynağı haline dönüşüyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40
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