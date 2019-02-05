Son Dakika Haberleri: Video | Londra'da Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilerden Aşçılık Dersleri

Video | Londra'da Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilerden Aşçılık Dersleri

26 dakika önce

İngiltere'de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor.

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İngiltere'de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor. Bu kendilerine öz güven ve sosyallik kazandırırken, çalışma izni olanlara da fazladan bir gelir kaynağı haline dönüşüyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 

Dünya
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