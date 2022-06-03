Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu

Arkeologlar, Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Longmen Mağaraları'ndaki Budist heykellerinde altın ve gümüş unsurlar ve renkli camlar buldu.

Longmen Mağaraları Araştırma Enstitüsü, bu bulgular ve diğer bilimsel ve arkeolojik kazanımlara, Longmen Mağaraları'ndaki Fengxiansi Mağarası'nda Aralık 2021'den bu yana yürütülen güçlendirme ve koruma projesi dahilinde ulaşıldığını belirtti.

Arkeologlar, gelişmiş teknolojiler sayesinde Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde inşa edilmiş dev bir heykel olan Vairocana Buda'nın yüzünde altın ve gümüş unsurlar buldu.

Enstitü Başkanı Shi Jiazhen, "Bu, Vairocana Buda'nın yapımında muhtemelen altın kaplama gibi sanatların kullanıldığını gösteriyor" dedi.

Arkeologlar dev Buda'nın vücut yüzeyinde yeşil, kırmızı, siyah ve diğer renkli pigmentlerin kalıntılarını da buldular. Bu da heykelin muhtemelen o zamanlar "renkli giysiler giydiğini" gösteriyor.

Ayrıca, Vairocana Buda'nın sağ tarafındaki bir Bodhisattva heykelinde silika ve kurşundan yapılmış renkli cam göz küreleri keşfedildi. Göz küreleri yay şeklinde ve yaklaşık 0,5 santimetre kalınlığında.

Enstitü yetkilisi Ma Chaolong, "Cam temizlendikten sonra, Tang Hanedanlığı döneminde nadir görülen koyu yeşil rengi ortaya çıktı" dedi.

Shi ise "Yeni bulgular, Fengxiansi Mağarası'ndaki heykellerin dekorasyon özellikleri, işçiliği ve koruma çalışmaları için büyük önem taşıyor" diye ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor.