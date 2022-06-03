Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu

03.06.2022 11:52
Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu

Arkeologlar, Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Longmen Mağaraları'ndaki Budist heykellerinde altın ve gümüş unsurlar ve renkli camlar buldu.

Arkeologlar, Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Longmen Mağaraları'ndaki Budist heykellerinde altın ve gümüş unsurlar ve renkli camlar buldu.

Longmen Mağaraları Araştırma Enstitüsü, bu bulgular ve diğer bilimsel ve arkeolojik kazanımlara, Longmen Mağaraları'ndaki Fengxiansi Mağarası'nda Aralık 2021'den bu yana yürütülen güçlendirme ve koruma projesi dahilinde ulaşıldığını belirtti.

Arkeologlar, gelişmiş teknolojiler sayesinde Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde inşa edilmiş dev bir heykel olan Vairocana Buda'nın yüzünde altın ve gümüş unsurlar buldu.

Enstitü Başkanı Shi Jiazhen, "Bu, Vairocana Buda'nın yapımında muhtemelen altın kaplama gibi sanatların kullanıldığını gösteriyor" dedi.

Arkeologlar dev Buda'nın vücut yüzeyinde yeşil, kırmızı, siyah ve diğer renkli pigmentlerin kalıntılarını da buldular. Bu da heykelin muhtemelen o zamanlar "renkli giysiler giydiğini" gösteriyor.

Ayrıca, Vairocana Buda'nın sağ tarafındaki bir Bodhisattva heykelinde silika ve kurşundan yapılmış renkli cam göz küreleri keşfedildi. Göz küreleri yay şeklinde ve yaklaşık 0,5 santimetre kalınlığında.

Enstitü yetkilisi Ma Chaolong, "Cam temizlendikten sonra, Tang Hanedanlığı döneminde nadir görülen koyu yeşil rengi ortaya çıktı" dedi.

Shi ise "Yeni bulgular, Fengxiansi Mağarası'ndaki heykellerin dekorasyon özellikleri, işçiliği ve koruma çalışmaları için büyük önem taşıyor" diye ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhengzhou kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi İsrail'de 21. 'Çince Köprüsü' Dil Yarışması Düzenlendi İsrail'de 21. 'Çince Köprüsü' Dil Yarışması Düzenlendi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Buddha, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Longmen Mağaraları'ndaki Budist Heykellerinde Altın ve Renkli Cam Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement