Video: Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni - Son Dakika Dünya

Video: Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

6 saat önce

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi. Lakers oyuncusu LeBron James maçtan önce yaptığı konuşmasında gözyaşlarını tutamadıView on euronews

Video: Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

Portland Trail Blazers, Kobe Bryant, Lakers, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:57 
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