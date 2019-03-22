Video: Los Angeles Semalarında İnsan Meteorlar Kaydı
1 saat önce
The Red Bull Air Force takımının sporcuları Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehri semalarında yürekleri ağıza getiren bir gösteriye daha imza attı
The Red Bull
Air Force takımının sporcuları Amerika Birleşik Devletleri
'nin Los Angeles
şehri semalarında yürekleri ağıza getiren bir gösteriye daha imza attı. Yarasa kanat kıyafetleri ile bin 100 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakan sporcular saatte 200 kilometre hıza ulaştı. Üzerlerindeki özel aksesuarlarla kıvılcım çıkararak süzülen Red Bull ekibi gece karanlığında meteor izlenimi uyandırdı. Sporcular performans için yılın son süper ayının görüldüğü geceyi seçti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
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