Son Dakika Haberleri: Video | Macaristan'da Türklük Tartışmasını Halk Cevapladı: Kökenleri Türk Mü?

Video | Macaristan'da Türklük Tartışmasını Halk Cevapladı: Kökenleri Türk Mü?

1 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Macarca'nın Türkçe ile akraba olduğunu ve Macarların Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın soyundan geldiklerini söylemesi ülkede yeni bir tartışma başlattı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Macarca'nın Türkçe ile akraba olduğunu ve Macarların Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın soyundan geldiklerini söylemesi ülkede yeni bir tartışma başlattı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:36 Kaynak: Youtube

Viktor Orban, Genel
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