Video | Macaristan'da Türklük Tartışmasını Halk Cevapladı: Kökenleri Türk Mü?
1 saat önce
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Macarca'nın Türkçe ile akraba olduğunu ve Macarların Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın soyundan geldiklerini söylemesi ülkede yeni bir tartışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:36 Kaynak: Youtube
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