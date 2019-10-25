Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest
15 dakika önce
Ürdün'de 2018 yılındaki bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin gösterdiği saygı sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.
Ürdün'de 2018 yılındaki bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin gösterdiği saygı sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Rakip takım oyuncuları başörtüsü açılan futbolcunun etrafında çember oluşturarak başörtüsünü düzeltmesine fırsat tanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12
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