Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest

Ürdün'de 2018 yılındaki bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin gösterdiği saygı sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Rakip takım oyuncuları başörtüsü açılan futbolcunun etrafında çember oluşturarak başörtüsünü düzeltmesine fırsat tanıyor.