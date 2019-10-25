Son Dakika Haberleri: Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest
Son Dakika Dünya Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest

Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest

15 dakika önce

Ürdün'de 2018 yılındaki bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin gösterdiği saygı sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

">

Ürdün'de 2018 yılındaki bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin gösterdiği saygı sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Rakip takım oyuncuları başörtüsü açılan futbolcunun etrafında çember oluşturarak başörtüsünü düzeltmesine fırsat tanıyor.

Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest

Ürdün, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kamuda başörtüsü açıklaması: Buna karışmak benim işim değil
TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:27:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]