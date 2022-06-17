Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika
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Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor

17.06.2022 14:51
Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı GENERA 2022'nin 25.'si İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Sergi Merkezi'nde yapılıyor.

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı GENERA 2022'nin 25.'si İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Sergi Merkezi'nde yapılıyor.

Salıdan Perşembeye kadar devam eden fuarın açılış törenine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldı.

GENERA 2022, Rüzgar Ticareti Derneği, Elektrik Acenteleri ve Şirketleri ve Enerji Hizmetleri Derneği, ENTRA ve İspanyol Fotovoltaik Birliği gibi sektördeki ana acenteler tarafından destekleniyor.

PABLO SARRASİN, Suministros Orduna:

"Bu İspanya'nın ana fuarlarından biri. Yenilenebilir enerji sektöründeki üreticileri ve İspanya ve Portekiz'den distribütörleri entegre eden bir fuar."

Etkinlik, daha temiz ve daha verimli enerjiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.

PABLO SARRASİN, Suministros Orduna:

"İspanya için stratejik bir sektör. Karbonsuzlaştırma ve elektrifikasyon için çözümler var."

Bu yılki GENERA'ya yaklaşık 20 ülke ve bölgeden 250'den fazla şirket katılıyor.

PABLO CUESTA, Simply Solar CEO'su:

"GENERA, yeni alışverişler yapabildiğiniz bir fuar. İspanya'daki fotovoltaik endüstrisi için büyük buluşma."

GENERA kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında, Çevre ve Sürdürülebilirlik Forumu, 21. Uluslararası Kentsel Planlama ve Çevre Fuarı, TECMA, Uluslararası İyileştirme ve Geri Dönüşüm Fuarı ve beşinci Madrid Şehirleri Forumu yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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