Video | Malawili Çiftçiler Tarlalarını İstila Eden Tırtıllara Karşı Kendi Yöntemini Geliştirdi

Malawili çiftçiler tarlalarını istila eden tırtıllara karşı kendi yöntemini geliştirdi.

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Malawili çiftçiler tarlalarını istila eden tırtıllara karşı kendi yöntemini geliştirdi. Çiftçiler, su, dövülmüş acı kırmızı biber ve tuzdan oluşan karışımla üç dönümlük tarlalarını işgal eden tırtılları kovmaya başardıklarını söylüyor

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