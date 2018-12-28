Video | Malawili Çiftçiler Tarlalarını İstila Eden Tırtıllara Karşı Kendi Yöntemini Geliştirdi
15 dakika önce
Malawili çiftçiler tarlalarını istila eden tırtıllara karşı kendi yöntemini geliştirdi.
Malawili çiftçiler tarlalarını istila eden tırtıllara karşı kendi yöntemini geliştirdi. Çiftçiler, su, dövülmüş acı kırmızı biber ve tuzdan oluşan karışımla üç dönümlük tarlalarını işgal eden tırtılları kovmaya başardıklarını söylüyor
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:34
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