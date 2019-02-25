Video: Malta: Dev Dalgalar Arasında Karada Balık Avladılar
1 saat önce
Malta'da kuvvetli rüzgarların yol açtığı dev dalgalar balıkları karaya vurdu.
Malta
'da kuvvetli rüzgarların yol açtığı dev dalgalar balıkları karaya vurdu. Rüzgar ve dalgalara aldırış etmeyenler yoldan balık avladı. Yüksekliği 30 metreyi bulan dalgalar ve fırtına nedeniyle çevredeki binalara hasar gördü, trafikte aksamalar yaşandı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:19
Balıkçıların Ağına Yat Takıldı
Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi
Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi
Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyan Silahlı Saldırganlar Güvenlik Görevlisini Vurdu