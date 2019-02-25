Son Dakika Haberleri: Video: Malta: Dev Dalgalar Arasında Karada Balık Avladılar

Video: Malta: Dev Dalgalar Arasında Karada Balık Avladılar

1 saat önce

Malta'da kuvvetli rüzgarların yol açtığı dev dalgalar balıkları karaya vurdu.

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Malta'da kuvvetli rüzgarların yol açtığı dev dalgalar balıkları karaya vurdu. Rüzgar ve dalgalara aldırış etmeyenler yoldan balık avladı. Yüksekliği 30 metreyi bulan dalgalar ve fırtına nedeniyle çevredeki binalara hasar gördü, trafikte aksamalar yaşandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:19 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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