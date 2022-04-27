Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı

27.04.2022 13:14
Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı

Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Mart ayından bu yana toplam 655 deniz-demiryolu kombine yük seferi düzenlendi ve bu seferlerde yıllık yüzde 42 artışla toplam 84.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Mart ayından bu yana toplam 655 deniz-demiryolu kombine yük seferi düzenlendi ve bu seferlerde yıllık yüzde 42 artışla toplam 84.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı. Şirket yetkilileri, deniz-demiryolu kombine taşımacılığının, geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan Kovid-19'un karayolu taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde rahatlattığını söylediler. Shanghai'dan gerçekleştirilen deniz-demiryolu kombine taşımacılığı ticaret hacminin yüzde 90'ının gerçekleştiği Luchao Limanı Merkez İstasyonu her gün, her biri acil durum yardımları içeren 20 TEU'nun üzerinde yük taşıyan en az 10 çift deniz-demiryolu yük treninin sorunsuz çalışmasını garanti etmek için gerekli tüm çalışmaları yaptı. WANG MINGWEI, Luchao Limanı Merkez İstasyonu Genel Müdür Yardımcısı: "İstasyonun çalışmasını garanti etmek için liman, demiryolu ve ilgili diğer tarafların çabalarını biraraya getirerek beş özel hat açıyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Dinamik Sıfır Kovid Yaklaşımı Yaşlı Hastaların Hayatlarını Kurtarmaya Yardımcı Oluyor Video: Dinamik Sıfır Kovid Yaklaşımı Yaşlı Hastaların Hayatlarını Kurtarmaya Yardımcı Oluyor Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement