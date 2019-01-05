Son Dakika Haberleri: Video | Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Açık Artırmada: 3 Milyon Dolarlık Rekor Fiyat

Video | Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Açık Artırmada: 3 Milyon Dolarlık Rekor Fiyat

33 dakika önce

Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı.

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Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı. Böylece en pahalı fiyata satılan ton balığı oldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:49 

Japonya, Dünya
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