Video | Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Açık Artırmada: 3 Milyon Dolarlık Rekor Fiyat

Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı.

">

Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı. Böylece en pahalı fiyata satılan ton balığı oldu

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı

Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor

Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı