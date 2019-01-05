Video | Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Açık Artırmada: 3 Milyon Dolarlık Rekor Fiyat
33 dakika önce
Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı.
Japonya'da Toyosu'da kurulan yeni pazarda 278 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı, 333 milyon yen'e (3 milyon dolar) satıldı. Böylece en pahalı fiyata satılan ton balığı oldu
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:49
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