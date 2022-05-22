Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor

22.05.2022 09:38
Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki OMAR Mayın Müzesi'nde, "gizli düşmanların" tehlikesine dikkat çekmek için savaşta kullanılan çeşitli kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar sergileniyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki OMAR Mayın Müzesi'nde, "gizli düşmanların" tehlikesine dikkat çekmek için savaşta kullanılan çeşitli kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar sergileniyor.

SHI XIANTAO, Xinhua muhabiri

"Burası Afganistan'ın başkenti Kabil'deki OMAR Mayın Müzesi. Müze, mayın temizleme çalışmaları için bir mesleki eğitim merkezi olarak hizmet ediyor. Afganistan, dünyada mayınlardan en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri. Birleşmiş Milletlere göre, 1988 yılından bu yana 41.000'den fazla Afgan sivil kara mayınları nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı. Kurbanların üçte ikisinden fazlası çocuktu."

Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü'nde Xinhua'ya konuşan müzenin direktörü Mohammaddin Tarakhil, "Afganistan'daki savaş ve çatışmaların sonuçlarını merak ediyorsanız Kabil'deki mayın müzesini ziyaret edin" dedi.

Müze, Afganistan'da yıllardır süren savaş ve çatışmalarda kullanılan 53 tip kara mayınının 51'inden oluşan bir koleksiyona sahip.

MOHAMMADDIN TARAKHIL, OMAR Mayın Müzesi Direktörü

"Savaştan kalan kara mayınları ve patlamamış mühimmat, onları yerleştirenler ve mayın temizleme personeli dahil tüm insanlar için gizli düşmanlardır. Müzeler bir ülkenin kültürel mirasını temsil eder ve bir ülkeyi hızlı bir şekilde anlamak için en iyi penceredir. Bununla birlikte OMAR Mayın Müzesi, pek çok ülkeden gelen gizli düşmandan, yani kara mayınlarından çeşitli hoş olmayan hediyeleri sergiliyor."

Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, kara mayınları tarafından en fazla kirletilen ülkelerden biri olan Afganistan'da kara mayınları her ay 120'den fazla insanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmaya devam ediyor.

Savaştan kalan patlamamış mühimmat da dağlık ülkede sık sık Afganların ölümüne neden oluyor.

Bakanlık, Asya ülkesinin mayın tehdidinden kurtulmasının yedi ila sekiz yıl alabileceğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'daki savaşı çocukların gözünden anlatan 'Ben Barış'ı Çiziyorum' sergisi açıldı Ukrayna'daki savaşı çocukların gözünden anlatan 'Ben Barış'ı Çiziyorum' sergisi açıldı Sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı Sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
08:44 Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
02:18 Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07:30 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 09:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement