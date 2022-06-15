Video: Mcdonald's Rusya'dan Çekilmesinin Ardından Yeni Adıyla Tekrar Açıldı - Son Dakika
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Video: Mcdonald's Rusya'dan Çekilmesinin Ardından Yeni Adıyla Tekrar Açıldı

15.06.2022 00:05
Video: Mcdonald's Rusya'dan Çekilmesinin Ardından Yeni Adıyla Tekrar Açıldı

MENG JİNG, Xinhua muhabiri: "McDonald's'ın 1990'da Rusya'daki (Sovyetler Birliği) ilk şubesini açtığı Moskova'nın merkezindeki Pushkinskaya Meydanı'ndayız.

MENG JİNG, Xinhua muhabiri:

"McDonald's'ın 1990'da Rusya'daki (Sovyetler Birliği) ilk şubesini açtığı Moskova'nın merkezindeki Pushkinskaya Meydanı'ndayız. Amerikan fast-food devi Rusya'daki 32 yıllık varlığını kısa süre önce sona erdirdi ve 850 restoranının tamamını Sibiryalı iş adamı ve franchise ortağına sattı. Bugün restoran, Vkusno-i tochka adıyla yeniden açılıyor."

McDonald's'ın Rusya'daki işlerine son vermesinden üç ay sonra fast-food zincirinin ülkedeki halefi, Pazar günü Moskova ve banliyölerinde 15 restorandan oluşan ilk partiyi yeniden açtı.

Şirketin Genel Müdürü Oleg Paroev, Sovyetler Birliği'nde 1990 yılında açılan ilk McDonald's restoranı olan Moskova şehir merkezindeki Pushkinskaya Meydanı'ndaki restoranda düzenlenen bir törenle "Lezzetli - ve işte bu" anlamına gelen yeni markayı duyurdu.

Paroev, Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 200 satış noktasının yeniden açılmasının beklendiğini söyledi. Rusya genelinde McDonald's'ın eski 850 restoranının tamamının yaz sonuna kadar yeniden açılması bekleniyor.

Daha önce yapılan anlaşmaya göre, markasını değiştiren fast-food ağı, menüde yeni isimler kullanacak ve tüm çalışanlara en az iki yıl boyunca eşdeğer iş koşulları sağlayacak.

McDonald's, 14 Mart'ta Rusya'daki işini askıya aldı, 16 Mayıs'ta Rusya'dan çekildiğini duyurdu ve üç gün sonra da varlıklarını, McDonald's'ın eski lisans sahibi olan Rus iş insanı Alexander Govor'a sattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mcdonald's Rusya'dan Çekilmesinin Ardından Yeni Adıyla Tekrar Açıldı - Son Dakika

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