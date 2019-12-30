Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Son Dakika Dünya

Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı

7 saat önce

Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldıView on euronews.

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Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldıView on euronews

Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:42 
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