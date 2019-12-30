Son Dakika › Dünya › Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Son Dakika Dünya
Video: Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı
7 saat önce
Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldıView on euronews.
Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:42
Son Dakika İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı