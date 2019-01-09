Video | Mekke'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı. İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve Hac vazifesinin yerine getirildiği camide ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:46
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