Son Dakika Haberleri: Video | Mekke'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı

Video | Mekke'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı.

">
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresini çekirgeler ve hamam böcekleri bastı. İslam dünyasının kutsal mekanı olan ve Hac vazifesinin yerine getirildiği camide ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtiliyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:46 

Suudi Arabistan, Mekke, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü

Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:24:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Mekke'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]