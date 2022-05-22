Video: Meksika'daki Böcek Müzesi, Uluslararası Müze Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Video: Meksika'daki Böcek Müzesi, Uluslararası Müze Günü'nü Kutladı

22.05.2022 10:18
Video: Meksika'daki Böcek Müzesi, Uluslararası Müze Günü'nü Kutladı

Meksika'daki Böcek Müzesi Çarşamba günü Uluslararası Müze Günü'nü ziyaretçilere Madagaskar'dan gelen tarantula ve dev hamam böceklerini ellerine alma olanağı sağlayan etkileşim etkinlikleriyle kutladı.

Meksika'daki Böcek Müzesi Çarşamba günü Uluslararası Müze Günü'nü ziyaretçilere Madagaskar'dan gelen tarantula ve dev hamam böceklerini ellerine alma olanağı sağlayan etkileşim etkinlikleriyle kutladı.

Müze, yaklaşık yarım asırdır üzerinde çalıştığı ve topladığı 2600 böcekten oluşan koleksiyonunu paylaşan 70 yaşındaki böcek bilimci Jesus Puente tarafından kurulmuş.

JESUS PUENTE, Böcek Bilimci ve Queretaro'daki Böcek Müzesi Müdürü:

"Böcekleri toplamaya 50 yıl önce başladım. Önceleri bir hobiydi. İlkokulda böceklerden hoşlandığımı keşfettim, sonra ortaokulda onları nasıl koruyacağımı araştırmaya başladım. Böceklerin ne gibi faydaları olduğunu, hangi önyargılara maruz kaldıklarını keşfettim, zira aralarında önyargılı olduğumuz böcekler de var."

Böceklerle olan bu etkileşim, birçok ziyaretçinin belli böceklere karşı olan önyargıların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

CAROLİNA, ailenin annesi:

"Bu böcekleri gördükten sonra, onlara dokunmaya cesaret edemeyeceğime inanıyorum. Korkuya sebep olan bir canlı. Ama onların bizim gördüğümüz gibi yani büyük, kötü ve saldırgan olmadığını bilmek önemli. Bize açıkladıkları üzere onlara zarar vermezsek, onlar da bizi rahat bırakır."

Etkileşim aktiviteleri sayesinde birçok ziyaretçi böceklerin dünyadaki önemli rollerini de öğrendi.

ESMERALDA SANTİAGO, İlkokul öğretmeni:

"Çok eğlenceli bir deneyim oldu, böcekler aniden biraz korku yaratsa da gördük ki bütün çocuklar durumdan oldukça hoşnut, böceklerle yakınlaşmak da bir öğrenme deneyimi."

Müzedeki koleksiyonda yer alan canlılar arasında akrepler, böcekler ve kelebekler de yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Madagaskar, Sonora, Hamam, Müze, Güncel, Son Dakika

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