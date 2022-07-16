Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti

16.07.2022 20:53
Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre Cuma günü Meksika'nın kuzeyinde bir uyuşturucu baronunun tutuklanması ve nakledilmesi sırasında bir helikopterin kaza yapması sonucu en az 14 Meksikalı deniz piyadesi hayatını kaybetti.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre Cuma günü Meksika'nın kuzeyinde bir uyuşturucu baronunun tutuklanması ve nakledilmesi sırasında bir helikopterin kaza yapması sonucu en az 14 Meksikalı deniz piyadesi hayatını kaybetti.

Donanma'ya ait Black Hawk helikopter, Rafael Caro Quintero'yu taşıyan başka bir helikoptere eşlik ediyordu.

Guadalajara Karteli'nin kurucusu olan Quintero, günün erken saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Sinaloa eyaletinde tutuklanmıştı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazadan bir kişi sağ kurtuldu.

Caro Quintero'nun peşinde olan ABD, 1985 yılında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) bir ajanı olan Enrique Camarena Salazar'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Quintero'nun ABD'ye iadesini istiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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