Son Dakika Haberleri: Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı

Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı

25 dakika önce

Meksika'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve küller 2 bin 500 metre yükseğe fışkırdı

Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi. Çevrede korkuya neden olan patlamanın neden olduğu parlamalar, kameralar tarafından kaydedildi.    Yanardağdaki patlama esnasında lav ve küllerin volkanın kraterinden yaklaşık 2 bin 500 metre yükseğe sıçradığı ve küllerin güneydoğu yönüne doğru dağıldığı bildirildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi 24 saat içerisinde volkandan 200'den fazla akıntı gözlemlendiğini duyurarak halkı Popocatepetl'den uzak durmaları yönünde uyardı. 2017'de yılında başkent Meksiko'da yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin yanardağdaki volkanik etkinliği artırdığı söyleniyor. Popocatepetl Yanardağı başkentten yalnızca 70 kilometre uzaklıkta.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:05 

Meksika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Çoban, Şelaleye Götürdüğü Kadına Cinsel İstismarda Bulunup Aynı Aileden 3 Kişiyi Öldürdü İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:30:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]