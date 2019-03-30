Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı
25 dakika önce
Meksika'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve küller 2 bin 500 metre yükseğe fışkırdı
Meksika
Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi. Çevrede korkuya neden olan patlamanın neden olduğu parlamalar, kameralar tarafından kaydedildi. Yanardağdaki patlama esnasında lav ve küllerin volkanın kraterinden yaklaşık 2 bin 500 metre yükseğe sıçradığı ve küllerin güneydoğu yönüne doğru dağıldığı bildirildi.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi 24 saat içerisinde volkandan 200'den fazla akıntı gözlemlendiğini duyurarak halkı Popocatepetl'den uzak durmaları yönünde uyardı. 2017'de yılında başkent Meksiko'da yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin yanardağdaki volkanik etkinliği artırdığı söyleniyor. Popocatepetl Yanardağı başkentten yalnızca 70 kilometre uzaklıkta.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:05
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