Son Dakika Haberleri: Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı

Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı

13 dakika önce

Meksika'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Meksika'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve küller 2 bin 500 metre yükseğe fışkırdı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:16 Kaynak: Youtube

Meksika, Genel
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