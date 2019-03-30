Video: Meksika Popocatepetl Yanardağı'nda Şiddetli Patlama Anı
13 dakika önce
Meksika'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi.
Meksika
'da başkente yaklaşık 70 km uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Lav ve küller 2 bin 500 metre yükseğe fışkırdı…
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:16 Kaynak: Youtube
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