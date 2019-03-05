Video: Meksikalı Arkeologlardan Antik Maya Uygarlığının Tarihine Işık Tutacak Yeni Keşif
32 dakika önce
Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza'daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.
Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza'daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti. Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceğini savunuyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:43
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