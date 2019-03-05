Son Dakika Haberleri: Video: Meksikalı Arkeologlardan Antik Maya Uygarlığının Tarihine Işık Tutacak Yeni Keşif

Video: Meksikalı Arkeologlardan Antik Maya Uygarlığının Tarihine Işık Tutacak Yeni Keşif

32 dakika önce

Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza'daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.

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Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza'daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti. Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceğini savunuyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:43 

Meksika, Dünya
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