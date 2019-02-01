Son Dakika Haberleri: Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Dış Ticaret Verileri Ne Anlama Geliyor?

Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Dış Ticaret Verileri Ne Anlama Geliyor?

34 dakika önce

Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor?

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Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor? Federal Reserve'ün politika değişikliği Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:28 

Yalçın Karatepe, Merkez Bankası, Dünya
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