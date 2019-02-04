Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Fed Kararı Türkiye'yi Nasıl Etkiley…
29 dakika önce
Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor?
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:56 Kaynak: Youtube
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