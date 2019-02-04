Son Dakika Haberleri: Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Fed Kararı Türkiye'yi Nasıl Etkiley…

Video: Merkez Bankası Enflasyon Hedeflemesinde Başarılı mı? Fed Kararı Türkiye'yi Nasıl Etkiley…

29 dakika önce

Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Yalçın Karatepe anlatıyor: Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinde başarılı mı? Dış ticaret verileri ne anlama geliyor? Federal Reserve'ün politika değişikliği Türkiye'yi nasıl etkileyecek?…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:56 Kaynak: Youtube

Yalçın Karatepe, Türkiye, Merkez Bankası, Ekonomi
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