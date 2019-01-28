Video: Milyon Dolarlık Tabloyu Sergiden Elini Kolunu Sallayarak Çıkaran Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Rusya polisi, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1 milyon dolar değerindeki tablosunun sergilendiği Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden çalan şüpheliyi yakaladı.
Rusya
polisi, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1 milyon dolar değerindeki tablosunun sergilendiği Moskova
'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden çalan şüpheliyi yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:07
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