Son Dakika Haberleri: Video: Milyon Dolarlık Tabloyu Sergiden Elini Kolunu Sallayarak Çıkaran Şüpheli Yakalandı

Video: Milyon Dolarlık Tabloyu Sergiden Elini Kolunu Sallayarak Çıkaran Şüpheli Yakalandı

7 dakika önce

Rusya polisi, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1 milyon dolar değerindeki tablosunun sergilendiği Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden çalan şüpheliyi yakaladı.

Rusya polisi, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin 1 milyon dolar değerindeki tablosunun sergilendiği Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden çalan şüpheliyi yakaladı.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:56 Kaynak: Youtube

Rusya Federasyonu, Moskova, Genel
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