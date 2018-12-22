Video | Mimarisiyle Ziyaretçileri Büyüleyen Portekiz Kraliyet Okuma Odası
3 saat önce
Brezilya'nın sahil kenti Rio de Janeiro dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Brezilya
'nın sahil kenti Rio de Janeiro dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube
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