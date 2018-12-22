Son Dakika Haberleri: Video | Mimarisiyle Ziyaretçileri Büyüleyen Portekiz Kraliyet Okuma Odası

Video | Mimarisiyle Ziyaretçileri Büyüleyen Portekiz Kraliyet Okuma Odası

3 saat önce

Brezilya'nın sahil kenti Rio de Janeiro dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Brezilya'nın sahil kenti Rio de Janeiro dünyanın en güzel kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube

Brezilya, Genel
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