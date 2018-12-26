Son Dakika Haberleri: Video | Mısır'ın Eski Liderleri Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze

Video | Mısır'ın Eski Liderleri Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze

1 saat önce

Mısır'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi mahkemede karşı karşıya geldi.

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Mısır'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi mahkemede karşı karşıya geldi. Devrik lider Mübarek, darbeyle görevine son verilen Mursi'nin yargılandığı 'Hapishaneler baskını' davasında tanık olarak ifade verdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:04 

Hüsnü Mübarek, Mısır, Muhammed Mursi, Dünya
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