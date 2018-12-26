Video | Mısır'ın Eski Liderleri Mursi ve Mübarek Mahkemede Yüz Yüze
1 saat önce
Mısır'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi mahkemede karşı karşıya geldi.
Mısır
'da görevlerinden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanları Hüsnü Mübarek
ve Muhammed Mursi
mahkemede karşı karşıya geldi. Devrik lider Mübarek, darbeyle görevine son verilen Mursi'nin yargılandığı 'Hapishaneler baskını' davasında tanık olarak ifade verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:04
Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti
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